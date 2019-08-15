В 2018 году в Тюменской области создано 28 новых производств

Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области превышает 30%, хотя всего десять лет назад она составляла менее 10%. В 2018 году открыто 28 новых промышленных производств в Тюмени, Тобольске и Увате и в других районах и тысячи специалистов тысячи новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Александр Моор.

По темпу роста промышленного производства за пять лет Тюменская область (без автономных округов) занимает 9 место среди субъектов РФ.

"Активная инвестиционная политика позволила в 2018 году занять позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место. Мы остаемся инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе", – прокомментировал губернатор.

По темпу роста промышленного производства за 2018 год Тюменская область (без автономных округов) занимает 7 место среди субъектов РФ (к 2017 году)/ (ТО — 110,1%, РФ — 102,9%). В 2019 году рост промышленного производства продолжается.

Развитие экономики дает возможность решать многие социальные вопросы, подчеркнул губернатор. На протяжении многих лет Тюмень по данным многочисленных авторитетных рейтингов получает высокую оценку качества дорог. По интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов России по итогам прошлого года Тюменская область, поднялась на две позиции и заняла 8 место (после городов Москвы и Санкт-Петербурга, ХМАО-Югры, Московской области, Республики Татарстан, ЯНАО, Свердловской области (по итогам 2017 года – 10 место).

В рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции область два года подряд входит в топ-10 регионов, в итоговом рейтинге "Цифровая Россия" заняла 5 место.

С 31 на 7 место поднялась Тюменская область по данным рейтинга по развитию туризма и вошла в топ-10 субъектов России с высокими темпами туристической привлекательности.