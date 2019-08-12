Тюменские организации задолжали сотрудникам более 145 млн рублей

На 1 августа 2019 года в Тюменской области 24 организации имеют долги по заработной плате на общую сумму более 145 млн рублей. Более половины суммы приходится на 17 организаций, проходящих различные процедуры банкротства. Среди них АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "Стройимпульс". Такие сведения приводит прокуратуры Тюменской области.

За 7 месяцев 2019 года тюменские прокуроры выявили 3074 нарушений в сфере оплаты труда. В результате к дисциплинарной ответственности было привлечено 211 лиц, к административной — 181, также возбуждено 45 уголовных дел.

"В результате слаженной и целенаправленной деятельности прокуратуры, правительства области, Государственной инспекции труда, Следственного комитета, службы служебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе за 7 месяцев 2019 года были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 485 млн рублей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.