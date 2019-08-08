Тина Канделаки приедет в Тюмень на День знаний для предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой бизнес-форума

Ежегодный бизнес-форум "День знаний для предпринимателей" является визитной карточкой тюменского регионального отделения "Деловой России". В этом году он пройдет 11 сентября и станет седьмым по счету.

Общая тема форума – "Цифровая трансформация бизнеса".

Цифровое представление информации на современном этапе мирового экономического и социального развития уже приводит к трансформации традиционных способов ведения бизнеса и влияет на конкурентоспособность компаний. Интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы позволяет предпринимателям оптимизировать работу сотрудников, экономить ресурсы, создавать вовлекающий контент и использовать современные каналы коммуникации.

Традиционно спикерами на форуме выступают федеральные эксперты, предприниматели и представители власти.

"День знаний для предпринимателей" – одно из самых масштабных в регионе событий для делового сообщества, площадка для открытого, откровенного разговора бизнеса и власти.

С обращением к предпринимателям на тему "Цифровизация как основа экономического роста региона" на форуме планирует выступить губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ведущие российские специалисты расскажут о новых технологиях в бизнесе, диджитал стратегиях, коммуникациях и управлении общественным мнением в цифровой среде, а также о том, как привлекать кадры и выстраивать команды для внедрения новых технологий.

Специальным гостем бизнес-форума в 2019 году станет известная телеведущая, продюсер и предприниматель Тина Канделаки с темой "Здоровая жизнь. Приведи в порядок тело, разум и бизнес", сообщает пресс-служба бизнес-форума.

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области:

Предприниматели нашего региона стремятся учиться и приобретать новые знания. Особенно когда они могут получить их из первых уст – от людей, вырастивших свои бизнесы в нашем регионе, которые делятся конкретными случаями из своей практики, рассказывают истории развития и полезные кейсы. Это такая возможность сверить часы, проверить, в том ли направлении идешь, и найти новые способы решения вопросов.

Спикеры бизнес-форума:

Лариса Невидайло, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, председатель Деловой России.

Алексей Салмин, депутат Тюменской областной Думы, президент группы компаний Автоград.

Марсель Габдульманов, генеральный директор диджитал компании Архитектор (The Architect).

Алексей Пимнев, руководитель проектного офиса EG Высшей инженерной школы ТИУ, руководитель программы магистратуры "Цифровая трансформация региона", кандидат технических наук, доцент.

Ильдар Хусаинов, директор федеральной риелторской компании "Этажи".

Михаил Галейченко, эксперт по вопросам автоматизации бизнеса "Деловая среда", г. Москва и другие.

Участие в форуме могут принять действующие предприниматели и те, кто планирует открыть свой бизнес.

Регистрация и программа "Дня знаний для предпринимателей" здесь. Участие бесплатное.

Место проведения: Дворец культуры нефтяник (г. Тюмень, ул. Осипенко,1).

Организаторы мероприятия – Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Правительство Тюменской области при поддержке Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Генеральный партнер – ПАО "Сбербанк"

Партнер форума – "Страна Девелопмент"

Партнер форума – "Мой бизнес"

Бизнес-партнер – АО "Мостострой-11"

Официальный партнер – ПАО "Запсибкомбанк".