Запсибкомбанк рекомендует сервисы ФНС для проверки контрагентов

Запсибкомбанк

Необходимо знать своего контрагента — одно из правил, в соответствии с которыми рекомендует работать ПАО "Запсибкомбанк". Проверять контрагентов следует в первую очередь для того, чтобы уберечь бизнес от финансовых рисков и потери денег, обезопасить от мошенников, убедиться в благонадежности поставщика, а также сохранить репутацию. Уверенность в надежности партнера – залог успешной сделки, гарант выполнения работ, а также процветания бизнеса.

Перед началом работы стоит проверить контрагента по следующим параметрам:

находится ли физическое лицо в реестре дисквалифицированных лиц;

установить юридическое лицо, в состав исполнительных органов которого входят дисквалифицированные лица;

определить, зарегистрировано ли юридическое лицо по "массовому" адресу, имеет ли "массового" руководителя или учредителя (участника);

регулярно ли подает отчетность;

имеет ли задолженность по уплате налогов и т.д.

Существует множество онлайн сервисов, в том числе бесплатных, с помощью которых можно получить информацию о контрагентах, важную для принятия решения об участии в сделке и связанных с таким решением рисков.

Самым популярным является сервис, доступный на официальном сайте ФНС России, ведь информация в этом сервисе представлена из первоисточника. Поэтому Запсибкомбанк рекомендует проверять своих будущих партнеров на https://pb.nalog.ru/index.html .

Вместе с тем в конце апреля на сайте ФНС появился новый сервис, который помогает отслеживать изменения у контрагентов. Теперь на сайте ФНС можно подписаться на уведомления о планируемых изменениях сведений о контрагентах в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подписка поможет заранее узнать, если у партнера меняется директор, учредители или юридический адрес. Также уведомление придет, если партнер намерен провести реорганизацию или ликвидацию.

Сервис бесплатный. Чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь на странице нового сервиса – https://service.nalog.ru/regmon/ .

"Очень радует, что у ФНС есть целых два сервиса для проверки контрагентов, которые помогут предпринимателям вести свое дело и сотрудничать с надежными партнерами. Несомненный плюс в том, что сервисы бесплатные и доступны для всех организаций. Запсибкомбанк заинтересован в том, чтобы корпоративные клиенты работали открыто и прозрачно и их бизнес процветал, поэтому рекомендует использование в работе сервисов ФНС для проверки контрагентов", – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.