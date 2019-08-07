Тюменцам рекомендуют обращаться за ипотекой, не откладывая

В первом полугодии 2019 года наш регион попал в тройку лидеров по объемам ипотечного кредитования. Тюменская область уступила первые две строчки лишь Москве и Санкт-Петербургу. Такие данные были озвучены на круглом столе в Тюмени с участием представителей региональных кредитных учреждений, застройщиков и риэлторов. Они обсудили итоги первого полугодия и перспективы строительства и ипотеки в регионе на оставшуюся часть года.

Гариф Ромашкин, управляющий ВТБ в Тюменской области, сообщил, что в первом полугодии 2019-го банк выдал в регионе 4,5 млрд рублей, или 2 тыс. 200 кредитов для покупки жилья. Это на 45% больше, чем за тот же период 2018 года.

Тем, кто задумывается об ипотеке, эксперты советуют обращаться за ней уже сейчас. Одной из последних главных новостей в сфере кредитования стало снижение ипотечных ставок в начале августа.

"Средневзвешенная ставка по рынку по итогам июня — 10,28 процентов, по данным Банка России. Ставки в ВТБ теперь начинаются от 9,2 процентов. При этом для многих клиентов становится откровением, что можно получить кредит даже по ставке 5 процентов, которая предусмотрена в рамках программы "Ипотека с господдержкой", которая у нас очень востребована, — рассказал Гариф Ромашкин.

Он сообщил, что с июня банк ВТБ предлагает также рефинансирование по госпрограмме, доступное клиентам, которые подходят под ее условия. Что касается рефинансирования для всех категорий клиентов, то на данный момент оно доступно по ставке 9,7 процентов.

"Если ранее клиент брал кредит по ставке 10–11 процентов, то теперь он может не просто снизить платеж, но и закрыть ипотеку раньше на несколько лет", — подчеркнул Ромашкин.

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На круглом столе была затронута тема ипотечных каникул. По мнению управляющего ВТБ в Тюменской области, это нововведение не отразится на объемах кредитования. В банке также действуют собственные инструменты помощи ипотечным заемщикам.

ВТБ создает новые цифровые сервисы в сфере ипотечного кредитования. Среди них – VR-ипотека. Сервис позволит клиентам совершить виртуальную экскурсию по объектам застройщика, которые выставлены на продажу в других городах. Также банк разрабатывает жилищную экосистему, которая поможет пользователю с подбором недвижимости, кредитованием, регистрацией и ремонтом.

Фото: ИА "Тюменская линия"