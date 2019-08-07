Жилищные программы Запсибкомбанка: широкая линейка предложений

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке представлено множество жилищных программ, в том числе ипотечных, позволяющих клиентам реализовать, пожалуй, любые свои планы по покупке недвижимости, будь то желание улучшить условия проживания, увеличить площадь в связи с пополнением в семье или просто исполнить мечту и приобрести дом у моря. По всем этим и другим жилищным вопросам Запсибкомбанк рекомендует обратиться в офис банка либо заказать первичную консультацию, оформив заявку на звонок. Основываясь на предпочтениях клиента, кредитный специалист подберет наиболее подходящую жилищную программу кредитования.

Например, у заемщика есть действующий сертификат на материнский капитал, а значит, его можно использовать в сумме первого взноса по ипотеке. Если заемщик является держателем бюджетного сертификата, как работник бюджетной сферы, или жилищного сертификата, выдаваемого многодетным семьям, то он может использовать имеющийся сертификат для улучшения жилищных условий. В случае когда в семье заемщика с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, возможно применение льготной ставки по ипотеке – 5% годовых – на весь период кредита. Если ипотека уже оформлена, то ее можно "перевести" в Запсибкомбанк под 5% годовых.

Бонус от партнеров. Клиентам Запсибкомбанка крупнейшие застройщики – партнеры банка предоставляют дисконт до 2% от стоимости недвижимости при оформлении ипотеки, а по ряду объектов ипотека предоставляется по специальной сниженной ставке от 9,7% годовых. С полным перечнем крупнейших застройщиков-партнеров и объектов недвижимости можно ознакомиться в офисе банка.

Жилье в другом городе. Дом у моря, жилье для студента в городе обучения, переезд в другой город – решить задачу можно несколькими способами. Если есть недвижимость для залога, можно приобрести жилье в любом городе России, даже если там нет офиса Запсибкомбанка, передав в залог имеющуюся недвижимость, ставка по данной жилищной программе 10,8% годовых. Если недвижимости для залога нет или просто нет желания передавать ее в залог банку, можно воспользоваться жилищным кредитом до 3,5 млн руб.

Город или свежий воздух? Можно выбрать то, что нравится и ближе каждому. Ставки по ипотеке на землю и при покупке дома с землей – от 10,1% годовых.

"Сейчас в Запсибкомбанке действует множество жилищных программ на любой вкус, отвечающих любым потребностям нашего клиента. Партнеры банка в свою очередь дают нашим клиентам особые условия по цене недвижимости. При такой крупной сделке, какой является покупка квартиры или дома, любая экономия – это огромное подспорье для бюджета семьи. Главное выбрать направление, в котором хочется двигаться, будь то переезд за город или приобретение недвижимости на юге. А мы обеспечим профессиональное сопровождение вашей сделки от начала и до конца. Остались вопросы? Давайте обсудим: закажите консультацию на сайте или приходите в офис банка", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".