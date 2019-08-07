Тюменцам начали рассылать налоговые уведомления

В этом месяце около 800 тысяч жителей Тюменской области получат сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц за 2018 год

Пользователям сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" направят уведомления только в электронном виде. Гражданам, не подключенным к сервису "Личный кабинет", уведомления отправят по почте заказными письмами, сообщает УФНС России по Тюменской области.

Оплатить налоги можно чрез "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или через платежный терминал. Тюменцам напоминают, что оплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 2 декабря 2019 года.