Аукцион на миллион: торгово-офисный центр в Тюмени уйдет с молотка по беспрецедентно низкой цене

Уже 23 августа 2019 года в Тюмени пройдет аукцион, где с огромным дисконтом выставлена на продажу часть офисных помещений в торгово-офисном центре на ул. Аккумуляторная, 1.

Начальная цена заявленного лота общей площадью 783 квадратных метра составляет всего 990 000 рублей или 1 264 рубля за 1 квадратный метр. Эта цена фактически в 30 раз дешевле его реальной рыночной стоимости.

Коммерческие помещения располагаются на первом, втором или цокольном этажах четырехэтажного кирпичного здания и предлагаются единым лотом. В него входят офисы и помещения от 11 м² до 782,7 м², которые могут быть использованы как по отдельности, так и объединены в одно пространство. Для большинства помещений предусмотрено место для размещения рекламных конструкций (вывесок) на фасаде здания.

Торгово-офисный центр расположен в развитом перспективном районе "Дом Обороны". Он находится в 10 минутах езды от центра Тюмени. Известно, что здесь ведется строительство сразу нескольких жилых домов двух федеральных застройщиков, что подтверждает его инвестиционную привлекательность.

Здание находится на первой линии одной из главных улиц города, что обеспечивает постоянный транспортный и пешеходный поток. Отличительной особенностью является благоприятная транспортная инфраструктура, отсутствие пробок и просторная парковка на 50 машино-мест рядом со зданием.

В шаговой доступности остановки более 20 маршрутов транспорта, жилые дома и объекты соцкультбыта.

Стоит отметить, что предлагаемые помещения полностью готовы к эксплуатации: чистая современная отделка как помещений, так и мест общего пользования, охранная и пожарная сигнализации. Помещения оборудованы всеми необходимыми инженерными и телекоммуникационными сетями, имеются приборы учета воды, тепла.

Исходя из своего удачного размещения и многофункциональности, данное здание идеально подходит для размещения арендного бизнеса любого формата.

Информацию о проведении аукциона можно найти на сайте Российского Аукционного дома.

Телефон ответственного сотрудника для подачи документов и получения более детальной информации — 8 922 042 86 79.