Почти тысячу нарушений выявили тюменские прокуроры в сфере закупок

В первом полугодии 2019 года в Тюменской области прокуроры выявили 950 нарушений закона в сфере закупок. К дисциплинарной ответственности было привлечено 157 лиц, к административной — 92, возбуждено 3 уголовных дела.

Так, прокуратура Тюменского района установила, что два заказчика —МУП "Ембаевское ЖКХ" и МУП ЖКХ "Мальковское" нарушили сроки оплаты за газ. В отношении руководителей предприятий возбудила административных дела. По результатам их рассмотрения УФАС России по Тюменской области и комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области оштрафовал их на общую сумму 60 тыс. рублей.