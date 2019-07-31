В 36 тюменских фирмах выявили подставных директоров

Такое количество подставных руководителей выявили в Тюменской области правоохранительные органы в первом полугодии 2019 года. По просьбе дельцов или знакомых они соглашались регистрировать на себя фирмы, часть из фиктивных руководителей уже привлечена к уголовной ответственности.

Преступления были зарегистрированы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Тюменском районе. Как правило, фирмы использовались для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

Так, был осужден мужчина, который работая слесарем. Он согласился стать номинальным учредителем и генеральным директором одной из тюменский фирм. Счета организации использовались для проведения сомнительных операций и были заблокированы банком. Суд назначил подставному директору 180 часов бесплатных общественно полезных работ.

В 2018 году тюменские правоохранители установили 112 номинальных руководителей, в 2017 году — 83.