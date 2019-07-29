Губернатор Тюменской области обсудил с руководством "Золотых лугов" важные вопросы развития молочной промышленности в регионе

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил производство одного из крупнейших производителей Урала и Западной Сибири АО "Золотые луга" - молочный комбинат "Ситниковский" 26 июля во время рабочей поездки в Омутинский район. Главе региона показали результаты реализации крупного инвестиционного проекта и рассказали о новых перспективах развития молочного производства в области.

Компания "Золотые луга" имеет богатую историю и является продолжателем традиций известного во времена СССР Ситниковского молочно-консервного комбината, производившего лучшую в Сибири сгущенку. Отметим, что в 1932 году комбинат стал первым на всей территории СССР, который производил сгущённое молоко.

С 2014 года предприятие вступило на новый этап развития. Было построено новое здание, которое оснастили современным европейским оборудованием. Автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонней микрофлоры. В рамках крупного инвестиционного проекта при поддержке правительства Тюменской области и банков основные производственные мощности, находящиеся в разных муниципалитетах, перенесли на одну общую площадку в Ситниково Омутинского района. На сегодняшний день производство может перерабатывать до 800 тонн молока в сутки.

"Это позволило повысить рентабельность и остаться конкурентоспособными на рынке. При нынешних условиях, когда правила торговли диктуют крупные торговые сети, мы вынуждены искать любые возможности для оптимизации производства, не снижая качество продуктов. Перенос мощностей потребовал огромных финансовых вложений, первое время некоторые цеха работали в убыток, но сейчас выходим на прибыль. По сравнению с прошлым годом рост продаж готовой продукции составил более 20%", - рассказал директор по производству АО "Золотые луга" Виктор Кнауб.

Перспективы развития компания видит в сотрудничестве с крупными тюменскими сельхозпроизводителями. Одна из молочных ферм находится всего в 20 километрах от "Золотых лугов", но есть одна проблема – дорога проходит через Омутинку, из-за чего путь увеличивается втрое. При автопарке в сотню машин – существенные затраты для предприятия.

"По другой дороге, существующей со времен СССР, на молочно-консервный комбинат привозили уголь и жесть. Она проходит напрямую от завода до фермы, но есть 9-километровый участок, на котором нужно сделать грунтощебень. Проект ремонта ранее был утвержден Владимиром Якушевым. Мы надеемся, что он будет реализован. Это будет большая помощь всему молочному кластеру", - добавил Виктор Кнауб.

Глава региона Александр Моор выслушал просьбу руководства компании и заверил, что проект строительства дороги находится на стадии реализации. Кроме того, он сообщил, что правительство Тюменской области сохранит для "Золотых лугов" меру поддержки в виде субсидирования ставки на кредитные средства, направленные на реализацию инвестиционного проекта.

Еще один вопрос, который обсудили во время встречи – перспективы выхода тюменских производителей на зарубежный рынок.

"Мы заинтересованы в расширении торговых связей за рубежом. Сейчас в регионе необходимо усилить ветеринарный контроль и полностью решить проблему с лейкозным скотом. Пока он есть хоть в каком-то проценте, на экспорт тюменским производителям молочных продуктов не выйти", - пояснил представитель компании.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.