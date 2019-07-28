Средняя зарплата тюменцев выросла

В Тюменской области выросла средняя заработная плата, а сами тюменцы стали больше тратить. По данным Тюменьстата за январь-май 2019 года среднемесячная зарплата в регионе составила 47 тыс. 196 рублей. Для сравнения: в первом полугодии 2018 года она была на уровне 43 тыс. 901 рубль.

Самым доходным для тюменцев является май - 52 тыс. 382 рубля. В начале года уровень зарплаты почти на 10 тысяч меньше. Больше всего зарабатывают работники в сфере добычи полезных ископаемых, научных исследований и разработок, воздушного транспорта. Средняя зарплата в здравоохранении составила 47 тыс. 98 рублей, в образовании - 41 тыс. 983 рубля, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 44 тыс. 525 рублей.

На 697,8 тыс. работающих (по данным на июнь 2019 года) приходилось 31,2 тыс. безработных, пишет "Вслух.ру".

Кроме тог, тюменцы стали больше тратить. За первое полугодие в Тюменской области продано товаров на сумму 191 млрд 777,6 млн рублей, что на 3,9% больше, чем в прошлом году. Больше всего покупок пришлось на июнь, меньше всего – в феврале. За шесть месяцев оказано услуг на сумму 47 млрд 180,3 млн рублей, самые высокие показатели – в марте.