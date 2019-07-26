В Тюмени состоится бизнес-конференция по CRM и продажам

Бесплатная бизнес-конференция от компании amoCRM "CRM и ПРОДАЖИ" состоится в ДК Нефтяник 31 июля. Информационный партнер мероприятия – федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес".

"CRM и ПРОДАЖИ" - это возможность для всех желающих быть в курсе последних тенденций рынка CRM, узнать о способах увеличения продаж и повышения эффективности рабочих процессов, обзавестись новыми бизнес-связями и получить хорошие впечатления. Мероприятие ежегодно собирает более 1500 участников в различных городах России. Эксперты в бизнесе, маркетинге и продажах - предприниматели и основатели крупных компаний - расскажут свои истории успеха, разберут реальные бизнес-кейсы и поделятся опытом. Полученная информация поможет автоматизировать бизнес, сохранить клиентов и масштабировать доходы.

Ключевыми спикерами на конференции в Тюмени станут:

⦁ Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM

⦁ Борис Дьяконов, основатель банка "Точка"

⦁ Анна Обухова, руководитель направления по развитию партнерской сети "1C:Бухобслуживание"

⦁ Илья Пискулин, директор федерального консалтингового агентства "Этажи Консалтинг"

⦁ Александра Черкас, евангелист ВКонтакте

Подробная программа и предварительная бесплатная регистрация - на сайте CRMDAY.