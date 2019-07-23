Запсибкомбанк способствует развитию финансовой грамотности молодежи

Запсибкомбанк

Залогом процветания современного общества является развитие финансовой грамотности населения. ПАО "Запсибкомбанк" уделяет особое внимание формированию в сознании детей фундаментальных знаний в сфере финансов.

Учебный профильный "Запсибкомбанк-класс" с социально-экономическим направлением, организованный в 2014 году для учеников старших классов МБОУ СОШ №5 г.Новый Уренгой, позволил не только раскрыть важнейшие финансовые вопросы, но также помог будущим студентам определиться с профессией. Помимо стандартных общеобразовательных предметов в учебный курс были включены такие предметы, как: право, экономика и т.д. В рамках обучающих уроков сотрудники делились профессиональными навыками, а также особенностями функционирования банков. "Запсибкомбанк-класс" - один из значимых социальных проектов на территории присутствия банка в г.Новый Уренгой. Три выпуска обучающего класса продолжают получать образование в высших учебных заведениях.

"Реализация обучающих мероприятий для школьников и студентов является важной частью деятельности банка. Мы стремимся сделать все, чтобы молодёжь стала финансово образованной, а сегодняшние школьники смогли уверенно чувствовать себя в современном финансовом мире, научились сберегать, сохранять денежные средства, а также достигать поставленных целей", — комментирует директор ДО №69 "Ново-Уренгойский" Жанна Маевская.