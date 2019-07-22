Под Тюменью заработала фабрика снеков

В индустриальном парке "Боровский" запущено новое производство — фабрика "Окейч", которая занимается изготовлением снеков. Здесь будут производиться мясные и фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе, а после ввода второй очереди проекта —кондитерские изделия.

Объем инвестиций в реализацию проекта — порядка 130 млн руб. На фабрике будет создано 40 рабочих мест. Общая площадь производственного комплекса составляет 3200 кв. метров. Здесь используется экструзионное, сушильное, дражировочное, фасовочное, упаковочное и холодильное оборудование российских и китайских производителей, позволяющее выпускать широкий ассортимент продукции объемом до 210 тонн в месяц.

Поставщиками сырья выступают местные товаропроизводители, контракты уже подписаны с Ишимским мясокомбинатом, Боровская птицефабрикой и животноводческим предприятием "Бизон", сообщили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области