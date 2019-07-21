Породистых коров начнут разводить в Уватском районе

Племенной завод ООО "Суерь" по разведению коров абердин-ангусской породы переехал из Кургана. На новое место, завод в Уватском районе, уже было завезено 900 коров. Ферма для породистых буренок откроется в Ивановском сельском поселении около деревни Остров, пишет Тюменская линия.

Сотрудники племенного завода уже успели перевезти в новую локацию весь скот.

"Это самый напряженный момент. Однако дорогу скот перенес лучше, чем мы ожидали. Телят с коровами разлучать нельзя. Но, чтобы взрослый скот не растоптал маленький, пришлось сначала привезти телят, а потом отдельно матерей. В одном рейсе задействовали от четырех до шести скотовозов. Всего завезли 900 голов", – рассказал инвестор, директор племенного завода Валерий Шмаков.

Первостепенная задача – заготовить корма для животных. Уже после этого можно будет заняться обустройством фермы и подготовкой к старту работы.

"Здесь хорошие угодья. Климат такой, что засушливых дней меньше, влажность выше. Качество травы радует. А для скотоводов это является самым важным", – добавил Валерий Шмаков.

В декабре 2018 года ООО "Суерь" подтвердило статус племенного завода. На постоянной основе сотрудничает с Оренбургским институтом мясного скотоводства, в планах – наладить работу с институтом Северного Зауралья.