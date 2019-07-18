ИННОПРОМ-2019 посетили более 43 тысяч человек

В Екатеринбурге в десятый раз прошла Международная выставка ИННОПРОМ 2019, став самым масштабным промышленным мероприятием страны. В этом году выставка привлекла более 43 тысяч посетителей и более 1300 представителей СМИ.

Новейшие технологии и разработки различных производственных сфер представили более 600 экспонентов из 22 стран мира, не осталась в стороне и отрасль лёгкой промышленности – на коллективном стенде, организованном под эгидой Минпромторга России, свою продукцию представили 16 отечественных производителей индустрии.

На площади более 240 кв.м. участники и гости ИННОПРОМа увидели передовые разработки и возможности отрасли – начиная от тканей для школьной формы, спецодежды, образцов кожи из морских видов рыб, инновационных утеплителей для домостроения, лент для автомобилей и парашютов и заканчивая коллекциями одежды из технологичных материалов и нанопокрытиями для ухода за обувью и текстильными изделиями.

Пространство выставки стало не только площадкой для презентации новейших изобретений, но и для делового общения. На стенде участники провели переговоры с компаниями, торговыми представительствами и делегациями из Канады, ОАЭ, Китая, Таиланда, Казахстана, Ирана, Узбекистана, Армении, Германии, Франции, Италии, Турции, ставшей страной-партнёром ИННОПРОМ 2019, а также регионов России.

Большинство экспонентов намерены продолжать дальнейшие переговоры на предмет экспорта товаров отечественного производства, взаимодействия с зарубежными дистрибьюторами, сотрудничества с лизинговыми предприятиями, реализации проектов по продвижению инновационной продукции, открытия региональных представительств, пошива корпоративной одежды и экипировки для крупнейших компаний, сотрудничества в рамках лабораторных испытаний.

"Стенд лёгкой промышленности России на протяжении всех дней ИННОПРОМа пользовался спросом среди представителей иностранных делегаций и партнёров, специалистов отрасли, потребителей и гостей выставки. Это говорит о том, что наши производители сегодня выпускают продукцию широкого спектра и высокого качества. Хорошим результатом считаю и то, что многие компании по итогам проведённых на выставке переговоров планируют осуществлять дальнейшее взаимодействие и инициировать сотрудничество как со своими российскими коллегами, так и иностранными участниками", – отметил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Напомним, что в коллективной экспозиции были представлены коллекция спортивной и повседневной одежды и аксессуаров под брендом PUTIN TEAM, разработанная "Портновской мануфактурой "SHISHKIN" совместно с Минпромторгом России под личным контролем заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, первая куртка из запатентованной российской мембраны TRIVENT от бренда STAYER, обувь "ФАРАДЕЙ", спецодежда "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ", текстильная продукция со специальными свойствами Smart Textile, термобельё 5.45 Design и V-motion, одежда для мотоспорта и активного отдыха Dragonfly, рыбья кожа, выполненная с помощью уникальной технологии выделки, от производителя Fish Fur, утеплители фабрик "Весь мир" и "ГРИН ПЛЭНЭТ", ткани ГК "Чайковский текстиль", инновационные материалы для специальной одежды "ТД Текстайм", продукция от АО "Лента", единственные гидрофобные нанопокрытия российского производства от торговой марки Hydrop, а также презентованы разработки Инновационного центра текстильной и лёгкой промышленности.