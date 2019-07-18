"Золотые луга" внедрили уникальную систему управления складом

Фото Екатерины Христозовой

Уникальную систему управления складом внедрил крупнейший на территории Западной Сибири и Урала производитель молочных продуктов – компания "Золотые луга". IT компания специально адаптировала программу "1С: WMS. Логистика. Управление складом" с учетом всех особенностей производства и поставки товаров.

Первый заместитель генерального директора АО "Золотые луга" Светлана Пономарева:

Новая система логистики позволяет в режиме реального времени получать информацию о том, какой товар, какой даты выпуска и в каком количестве имеется на складе. Теперь продукты рассортированы по ячейкам, комплектовщики не ходят хаотично по складу в поисках нужного товара: программа формирует для них задачу по отгрузке и составляет маршрут.

Старая автоматизированная система логистики, внедренная специалистами "Золотых лугов" собственными силами, не отражала картину по остатку товара. Сейчас эта проблема решена и отгрузка формируется с учетом даты выработки продукта.

Еще один плюс новой системы – это возможность составлять хронометраж по каждой операции, совершенной работником склада. Руководство компании планирует проанализировать работу сотрудников, чтобы распределить нагрузку для повышения эффективности.

Система "1С" внедрена в 10 филиалах и в трех распределительных центрах компании – в Ситниково, откуда товары поставляются на юг Тюменской области и в соседние регионы, в Челябинске, через который продукция "Золотых лугов" попадает также в Екатеринбург, и в Сургуте – отсюда машины с молочкой направляются по ХМАО и ЯНАО.

Работа по оптимизации велась в течение года. Сложность заключалась в том, что стандартный функционал WMS не подошел, его адаптировали специально для "Золотых лугов". В частности, программистам пришлось разработать схему сборки товара по рейсам, а не по точкам, предусмотреть пакетную выгрузку документов и другие нюансы.

"В стандартном функционале программа автоматически выбирала исполнителя задания. Мы попросили сделать так, чтобы эта функция осталась за бригадиром, потому что нужно учитывать нагрузку на людей: в один рейс можно направить 500 килограммов продукции, в другой – тонну, и им потребуется разное время на отгрузку. Работа программистов оправдала себя, думаю, что обновленная система покажет свою эффективность на производстве", - добавила Светлана Пономарева.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.