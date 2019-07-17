Тюменская область планирует в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции

С 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов в 2024-м собирается увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Тюменская область.

Для этого региону нужно нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 млн тонн, а масличных культур – до 54,2 тыс. тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тыс тонн.

Основными точками роста до 2024 года для Тюменской области являются экспорт мясной и молочной продукции, продуктов питания и прочей продукции АПК.

Эти цифры прозвучали на селекторном совещании с руководством регионов Уральского федерального округа по вопросам развития экспорта продукции АПК с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Чтобы развивать экспортное направление, руководство Тюменской области предложило включить регион в перечень субъектов Российской Федерации, с территории которых могут осуществляться поставки, субсидируемые в части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом, сообщается на сайте правительства.