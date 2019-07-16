Тюменский завод начал выпуск гранул из пластиковых отходов

18:00 16 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ОО "ПолимерПласт" запустил новый производственный комплекс, на котором будет осуществляться подготовка к переработке, переработка и гранулирование пластиковых отходов. 

Компания возвела новый цех, приобрела гранулятор для переработки пленочных отходов серии YDN, а также моечный комплекс мощностью 500 кг/час. Проект реализован при  поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области.

Благодаря этому перечень продукции пополнился вторичными гранулами полистирола, полипропилена и полиэтилена. Это сырье имеет широкий спектр применения. Из него можно делать садовый инвентарь, упаковку,  мебель, различные трубы, кровельные материалы, плитку и черепицу и так далее.

Объем инвестиций в проект составил 46 млн. рублей, на производстве создано 14 новых рабочих мест.


ООО "Полимер Пласт" работает в Тюмени более десяти лет и является крупнейшим производителем пенопласта и экструзированного пенополистирола в Тюменской области.

Теги: инвестиции , Инвестиционное агентство , местные производители , мусоропереработка , трудоустройство , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019