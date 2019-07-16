Тюменский завод начал выпуск гранул из пластиковых отходов

ОО "ПолимерПласт" запустил новый производственный комплекс, на котором будет осуществляться подготовка к переработке, переработка и гранулирование пластиковых отходов.

Компания возвела новый цех, приобрела гранулятор для переработки пленочных отходов серии YDN, а также моечный комплекс мощностью 500 кг/час. Проект реализован при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области.

Благодаря этому перечень продукции пополнился вторичными гранулами полистирола, полипропилена и полиэтилена. Это сырье имеет широкий спектр применения. Из него можно делать садовый инвентарь, упаковку, мебель, различные трубы, кровельные материалы, плитку и черепицу и так далее.

Объем инвестиций в проект составил 46 млн. рублей, на производстве создано 14 новых рабочих мест.



ООО "Полимер Пласт" работает в Тюмени более десяти лет и является крупнейшим производителем пенопласта и экструзированного пенополистирола в Тюменской области.