Тюменки могут совместить декрет с повышением профессиональных навыков

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройти курсы повышения квалификации.
Получить новые знания и приобрести профессиональные навыки женщины могут по направлениям:
- ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы "Гранд Смета"
- система автоматизированного проектирования AutoCad",
- портной.
Возможна запись на повышение квалификации и по направлениям "Бухгалтерский учет", "Мастер-бровист", "Мастер по маникюру", "Флорист", "Швея" и другим.
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