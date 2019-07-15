Тюменки могут совместить декрет с повышением профессиональных навыков

16:43 15 июля 2019
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pixabay.com

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройти курсы повышения квалификации.

Получить новые знания и приобрести профессиональные навыки женщины могут по  направлениям:

- ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы "Гранд Смета"

- система автоматизированного проектирования  AutoCad",

- портной.

Возможна запись на повышение квалификации и по направлениям "Бухгалтерский учет", "Мастер-бровист", "Мастер по маникюру", "Флорист", "Швея" и другим.

Теги: профессии
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