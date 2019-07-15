Резиденты Тюменского технопарка представили свою продукцию на Иннопроме-2019

Делегация Тюменской области приняла участие в 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019.

Cвою продукцию и новые технологические решения на выставке представили восемь тюменских компаний, в том числе "Жилищный стандарт", "Орион", "Неокомпозит" и "СибСтрой-Экология", "Тюмень Прибор", "СиМакс", "Джеймс Девелопмент".

На полях выставки тюменские компании провели переговоры с компаниями и организациями Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Словакии, Казахстана, Турции, Южной Кореи и других государств.

Результатом участия в выставке для тюменских компаний стало достижение договоренностей о заключении новых контрактов на поставку, увеличение отгрузок по действующим контрактам, обсуждение новых проектов и законодательных инициатив, проведение переговоров с крупными компаниями и институтами по вопросам сотрудничества в научной сфере, а также с финансовыми организациями.