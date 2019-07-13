На трассах Уральского федерального округа из-за жары ввели ограничения для большегрузов

Ограничение для транспорта с осевыми нагрузками выше норм, установленных Правилами перевозок грузов, с 13 июля действует на федеральных трассах Свердловской области. Завтра, 14 июля до +32 °С повысится температура воздуха в Тюменской, Курганской областях, а также в Югре, а значит ограничение будет введено и в этих регионах.

При такой погоде "тяжеловесам" разрешено ехать только с 22:00 до 10:00. Эта мера позволит сохранить дорожное покрытие.

Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".