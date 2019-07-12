С картой Мир Запсибкомбанка в "Дочках-Сыночках" можно вернуть 7 процентов от покупки

Запсибкомбанк

Этим летом покупки принесут не только радость, но и выгоду. С картой Мир Запсибкомбанка появилась возможность за любую покупку в магазинах "Дочки-Сыночки" получить кэшбэк 7%. Акция действует до конца лета.

Чтобы принять участие в акции и получить кэшбэк 7% обратно на карту, нужно:

убедиться в том, что карта Мир Запсибкомбанка привязана к программе на сайте privetmir.ru

осуществлять покупки в магазинах сети "Дочки-Сыночки" картой Мир Запсибкомбанка.

"Каждый второй клиент Запсибкомбанка, получающий зарплату на карту Банка – владелец карты Мир. С новой акцией по картам Мир Запсибкомбанка, вы можете не только подготовить ребенка к поездке на море или в летний лагерь, но и совершить покупки к предстоящему учебному году. И что особенно актуально, вы можете дополнительно экономить до 1,25% от суммы покупки (1 бонус=1 рубль) в рамках программы "Бонусы", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".