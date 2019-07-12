Дорожники досрочно отремонтировали участки федеральной трассы возле Тобольска и Горнослинкино

Дорожные службы обновили верхний слой покрытия на участке возле Тобольска (с 235 по 252,5 км) и Горнослинкино (с 318 по 322 км). Работы велись с середины мая и по контракту должны были завершиться к 1 августа, однако специалисты сработали с опережением графика.

Благодаря досрочной сдаче объекта пользователи автомобильной дороги на более короткий срок столкнулись с затруднением в движении. Устройство слоев износа позволило предупредить и приостановить разрушение верхнего слоя покрытия, а также восстановить ровность и сцепление.

Для безопасности дорожного движения возле Тобольска на 245-м км трассы было установлено композитное осевое ограждение, разделяющее транспортные потоки и предотвращающее левосторонний поворот, сообщает пресс-служба "Уралуправтодора".