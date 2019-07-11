Центр занятости населения проведет профориентационный День семьи, но не бесплатно

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Центр профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района посещают и те и другие 20 июля приглашает подростков и взрослых людей на профориентационный День семьи.

Мероприятие охватывает не только школьников, но и их родителей, ведь именно они помогают ребенку с выбором профессии. А значит, мамы и папы должны обладать знаниями о ситуации на рынке труда и о том, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем.

Пока школьники проходят экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, психологи рассказывают родителям о ситуации на рынке труда и перспективах его развития на ближайшие 5-10 лет.

Также подростки в модулях Центра профориентации больше узнают о профессиях в сферах "Строительство", "Общественное питание", "Легкая Промышленность", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здравоохранение", "Химпром", "Образование и наука" и на тренажерах "примерить" профессии летчика, комбайнера, врача, дизайнера и т. п.

Для участия в Дне семьи необходима предварительная запись по телефону 27-31-18. Услуга платная, предупреждают организаторы.