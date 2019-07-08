Тюменский заживляющий гель начали поставлять за рубеж

Тюменское ранозаживляющее средство "Цельгель" теперь доступно в городах юга России — Пятигорске, Ставрополе, а также на севере в Архангельске. Всего разработкой тюменских ученых на сегодня могут воспользоваться жители 26 российских городов.

"Конкуренция на рынке ранозаживляющих средств достаточно серьезная, но мы с полным правом можем говорить об уникальности именно тюменского научного проекта. "Цельгель" с одинаковым успехом может применяться для лечения поверхностных ранений — неглубоких порезов, ссадин, царапин, так и для решения более опасных проблем —ожогов, обморожений, пролежней. Расширение географии наших поставок говорит только об одном — средство эффективно", — считает кандидат медицинских наук, генеральный директор NEO-clinic Сергей Гольцов.

В этом могут убедиться и в ближнем зарубежье, куда начались поставки "Цельгеля".

"В наше время произвести продукт — это еще полдела. Пусть он будет высокотехнологичным и прошедшим все испытания, но все равно на первый план выходит его востребованность на рынке. Мы учимся торговать, и это новая для нас ипостась. Тем не менее с начала года тюменский "Цельгель" начал продаваться в 15 новых городах. Надеемся сохранить такой темп и в дальнейшем", — говорит Сергей Гольцов.