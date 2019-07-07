Изменятся условия концессионного соглашения администрации города с "Тюмень Водоканалом"

В 2019 году в развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Тюмени планируется вложить 1,8 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2018 году. При этом плановые показатели реализации концессионного соглашения между администрацией Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал" на текущий год станут более напряженными для концессионера.

Как сообщил заместитель главы города Павел Перевалов, в рамках концессионного соглашения очень четко и строго определены основные показатели, которых должна достичь компания "Тюмень Водоканал" на каждом этапе его реализации. Например, одним из важных результатов реализации концессионного соглашения в 2018 году стало существенное уменьшение расхода электроэнергии на обеспечение работы насосов, очистных сооружений, водозаборов, перекачивающих станций, пишет ИА "Тюменская линия".

"По итогам 2018 года показатели, достигнутые компанией, оказались выше запланированных. Это значит, что мы поставили перед собой и "Тюмень Водоканалом" недостаточно амбициозные задачи. Поэтому необходимо было скорректировать планы, сделать их более напряженными для концессионера. Подобная процедура в рамках закона", - прокомментировал Павел Перевалов.

Корректировки показателей отражены в допсоглашении, основанном на стратегическом документе - городской схеме водоснабжения и водоотведения.