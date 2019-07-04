На Урале обсудили, как в федеральном округе снизить экологические риски

Совещание о мерах по снижению экологических рисков для здоровья населения прошло 4 июля в Уральском федеральном округе. Оно стало продолжением работы, начатой после совещания, которое провел полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в ноябре 2018 года.

В частности, на встрече речь шла о реализации мероприятий национального проекта "Экология" по созданию благоприятной и безопасной среды для жизни и здоровья населения.

Уральский федеральный округ участвует в семи федеральных проектах. Разработано 33 региональных проекта, из них 21 с федеральным финансированием. Во всех субъектах Российской Федерации утверждены региональные паспорта проектов, а также заключены соглашения с Минприроды России и Минстроем России о реализации указанных проектов.

Согласно федеральному проекту "Чистая страна" в субъектах планируется ликвидировать 117 несанкционированных свалок в границах городов. В списке "городская свалка Челябинска" в 74 гектара (срок рекультивации 2019-2021 годы), свалка в Тюмени на девятом километре Велижанского тракта - более 41 гектара подлежит рекультивации до 2020 года, в Свердловской области – полигон "Широкореченский" (23 гектара, срок 2020-2023 годы), в Курганской области – свалка Шадринска (63 гектара, срок – 2023-2024 годы).

Одним из ключевых проектов является проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". По итогам его реализации в округе будет введено в эксплуатацию более 40 млн тонн/год мощностей по обработке и более 23 млн тонн/год мощностей по утилизации, а также создание экотехнопарка. Это позволит довести долю направленного на утилизацию мусора до 36%, направленного на обработку - до 60%.

Необходимо отметить, что в Указе Президента обозначены три уральских города Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск, и эти города полномочный представитель посетил лично и провел совещания по вопросам экологии.

В Свердловской и Челябинской областях в рамках проекта "Чистый воздух" разработаны комплекс мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух. Представители крупных промышленных предприятий доложили о своих планах по снижению негативного воздействия на окружающую среду. До 2024 года на снижение вредных выбросов будет направлено более 47 млрд рублей.

Во исполнение рекомендации полномочного представителя ГК "Мечел" провела экологический аудит своих предприятий в Челябинске. В экологическую программу "Мечела" до 2024 года вошла организация системы непрерывного мониторинга атмосферного воздуха, модернизация коснется всех основных производственных участков. Инвестиции составят 10 млрд.рублей при этом выбросы снизятся на 14,2 тыс.тонн.

Экологический эффект от реализации федерального проекта "Чистый воздух" в городах Урала составит порядка 23% в Челябинске (снижение выбросов на 75,9 тысяч тонн), 28% – в Магнитогорске (снижение на 81 тысячу тонн) и 18,5% – в Нижнем Тагиле (снижение на 25 тысяч тонн).

Согласно данным Госдоклада Росгидромета по УрФО за 2018 год уровень загрязнения воздуха в указанных трех городах уменьшился: в Магнитогорске с "очень высокого" до "высокого", в Челябинске с "высокого" до "повышенного", в Нижнем Тагиле с "высокого" до "низкого". В числе главных задач национального проекта "Экология" – создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления.

С 1 января 2019 года на новую систему работы полностью перешли четыре субъекта федерального округа и "южная" территория Ханты-Мансийского автономного округа. Курганская область воспользовалась правом отсрочки на год.

Кроме этого, субъектам Российской Федерации необходимо обратить внимание на освещение в СМИ реализации региональных мероприятий нацпроекта "Экология", а также шире привлекать к этой деятельности представителей экологической общественности и экспертного сообщества.

Отдельным вопросом вынесена тема управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения, поскольку Руководителем Роспотребнадзора Поповой А.Ю Уральский федеральный округ определен для реализации данного пилотного проекта.

На совещании был отмечено, что необходим жёсткий контроль не только за ходом реформы ТКО, но и за надлежащим исполнением мероприятий национального проекта "Экология", включая целевое расходование денежных средств, направляемых на его реализацию.