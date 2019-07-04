Тюменские предприятия примут участие в ИННОПРОМ-2019

Фото: ТПП ТО

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует участие представителей экспортно-ориентированных предприятий региона в 10-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019", которая состоится с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

Флагманская тема "ИННОПРОМ-2019" - "Цифровое производство: интегрированные решения".

В 2019 году на выставке будет представлено 15 национальных экспозиций. Страной-партнером "ИННОПРОМ-2019" была выбрана Турецкая Республика – страна с одной из самых быстроразвивающихся экономик среди стран "Большой двадцатки" и один из главных внешнеторговых партнеров России.

В рамках "ИННОПРОМ-2019" ожидается специальная деловая программа, которая включает в себя актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.

Контактное лицо: ведущий специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Ирина Мехришвили, mehrishviliis@72to.ru, + 7 (922) 472-93-57.