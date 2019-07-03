Компания "Золотые луга" наращивает объемы закупа сырья и тщательно контролирует его качество

Компания "Золотые луга" является одним из крупнейших переработчиков молока Урала и Западной Сибири и наращивает объемы закупаемого сырья: с 82,7 тысяч тонн в 2015 году до 86 тысяч тонн сырого молока по итогам 2018 года. За первое полугодие 2019 года "Золотые луга" закупили 45 тысяч тонн молока.

Вместе с ростом объемов закупа сырого молока становится все наиболее актуальным вопрос качества.

За последние годы требования к молоку постоянно росли, в связи с чем "Золотые луга" сбалансировали систему закупки сырья: большую часть закупают на крупно-товарном производстве и лишь небольшую долю – у сельскохозяйственных кооперативов. Главный критерий – соответствие ГОСТу.

Согласно ГОСТ 52054-2003 г. произведённое молоко-сырьё в первые два часа должно быть охлаждено до 4 градусов Цельсия, плюс-минус 2 градуса, в результате чего снижается развитие негативной микрофлоры, замедляется развитие молочнокислых бактерий в течение всей бактерицидной фазы.

"В Тюменской области в настоящее время не всё молоко производится в соответствии с ГОСТом, некоторые заготовители практикуют подворный сбор молока от частных подворий, собирая неохлаждённое молоко, доставляют или прямо к месту переработки, или к месту охлаждения до необходимой температуры и лишь затем - к месту переработки молока. Часто сбор и доставка молока длится 5-6 часов, что приводит к ухудшению качества молока. Зная эту ситуацию изнутри, мы выбрали для себя самых ответственных поставщиков и постоянно контролируем качество сырья", - отметил директор филиала АО "Золотые луга" Молочный комбинат "Ситниковский" Александр Велижанин.

В результате принятых мер, в последнее время на заводы по переработке молока стало поступать охлаждённое молоко, более качественное по показателям кислотности, плотности, КМАФАМ, содержанию Соматических клеток. В связи с этим цена закупа качественного молока стала увеличиваться.

Справка о компании:

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.