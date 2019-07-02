В трех селах Тюменской области появился беспроводной высокоскоростной интернет

Жители райцентров Абатское и Викулово, а также села Байкалово Тобольского района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами благодаря беспроводному широкополосному доступу (БШПД). Новую технологию "Ростелеком" использует там, где нет возможности подключить проводной интернет, а мобильная сеть не дает высоких скоростей.

Технология позволяет обеспечить доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с и цифровую телефонию. Оператор установил три базовых станции на высоте от 30 до 50 метров. Благодаря этому радиус покрытия беспроводной сетью достигает двух километров. Оборудование имеет защитный корпус, который позволяет гарантировать качественный сигнал при любых погодных условиях.

Алексей Рогачев, технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

"Развивая сеть БШПД, "Ростелеком" закрывает "белые пятна" на карте оптической сети Тюменской области, чтобы жителям не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах был доступен современный высокоскоростной интернет. Чтобы построить сеть БШПД, в центре населенного пункта мы устанавливаем базовую станцию, а абонентское оборудование в виде малогабаритной направленной антенны крепим на крыше или корпусе дома пользователя, что обеспечивает бесшовную передачу и прием сигнала. По сути это WI-FI с тем отличием, что сигнал "виден" только на специализированных приемных устройствах".

Технология удобна для использования в частной застройке, коттеджных и дачных поселках. Одним из первых в Тюменской области, где заработала новая технология, стало село Сладково. До конца 2019 года планируется запустить сеть беспроводного широкополосного интернета еще в пяти населенных пунктах Ишимского, Исетского, Ялуторовского и Ярковского районов, сообщали в пресс-службе РОстелекома.