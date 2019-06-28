Центробанк рассказал, как не попасть на удочку мошенников с банковскими картами

В последнее время СМИ пестрят заголовками о выявленных случаях телефонного мошенничества со звонками якобы из коммерческих банков. Подобные случаи происходили и в Тюменской области. Так, в Ноябрьске мошенники украли у горожанки более 45 тыс. рублей. Злоумышленница представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила женщине, что с ее карты списывают деньги, предложив установить программу, которая обеспечит сохранность банковской карты и финансов. Установив программу и выполнив все указания мошенников у жительницы города были списаны деньги с банковской карты.

Или вот еще пример. Злоумышленник позвонил жителю Пуровского, представился сотрудником одного из банков и сообщил, что в настоящее время кто-то пытается снять с его карты деньги и поинтересовался, знает ли он о транзакции. После мошенник предложил ямальцу продиктовать номера всех имеющихся у него банковских карт, CVС-код (три цифры оборотной стороне карты) якобы для предотвращения попыток снятия денег. Мужчина сообщил неизвестному всю требуемую информацию и лишился почти 200 тысяч рублей.

У таких историй много общего. Чаще всего обманщики звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность. При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из CMC-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам.

Преступники получают доступ к счету и снимают с него все деньги, если им удается узнать нужную им информацию: номер карты, имя владельца, срок действия, номер CVC или CVV, указанный на обратной стороне карты, код из смс для подтверждений платежей и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода.

Даже если информация звучит очень правдоподобно, на другом конце провода к вам обращаются по имени отчеству, говорят вашу дату рождения и адрес проживания, лучше перестраховаться и позвонить в банк самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником, ведь порой мы сами размещаем много личной информации о себе в социальных сетях.

Спросите у собеседника его ФИО, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, а затем вручную позвоните по официальному номеру банка (его можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка) и попросите соединить с тем сотрудником, который вам звонил.

Имейте в виду, киберпреступники все чаще стали подделывать официальные телефонные номера банков, используя специальное программное обеспечение. Поэтому даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер Банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Самостоятельно наберите номер телефона горячей линии банка.

В соответствии с действующим законодательством, если банк выявит подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов - этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет. Сотрудник банка никогда не будет спрашивать у вас реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV, коды из CMC и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка.

Не перезванивайте и не отправляйте CMC на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений "от банка". В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора.

Эти и другие советы о том, как не попасться на уловки мошенников, можно найти на просветительском ресурсе Банка России.