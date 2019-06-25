Тюменские самосвалы будут работать на золотых приисках Чукотки

Чукотская компания "Северное золото", входящая в ГК "КИНРОСС", закупила у тюменского завода "СпецАвто-Восток" (САВ) партию инновационных самосвалов на колесной базе ИВЕКО. Шесть автомобилей уже готовы к отправке на Чукотку, еще девять автопоездов в плане производства на лето этого года.

Машины могут работать в более тяжелых условиях эксплуатации, имеют хорошую проходимость. Грузоподъемность каждой – более 50 тонн. У них усиленная ходовая часть, поворотный круг, конструкция кузова не допускает примерзания руды. Температурный режим эксплуатации – от +45 до -55 градусов Цельсия, сообщил первый заместитель генерального директора группы компаний САВ Радион Хамидуллин.

В 2017 году ООО "ТЗ САВ" получил 4,2 млн рублей региональной субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца прицепа-самосвала САВ увеличенной грузоподъемности для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

В начале 2018 года опытный образец прошел испытания на Верхне-Мунском месторождении. Ежедневно по бездорожью автопоезд САВ совершал два рейса от карьера до горно-обогатительной фабрики, перевозя до 100 тонн груза, что сравнимо с железнодорожным вагоном. По итогам опытных испытаний компания АЛРОСА заказала большую партию автопоездов САВ для постоянной работы.

Ориентируясь на этот опыт, партию самосвалов заказала в Тюмени и чукотская золотодобывающая компания. "Такой автопарк дает возможность перевозить груз в нашем регионе без строительства железнодорожных путей. "СпецАвто-Восток" хорошо показывает себя как с позиции разработки новых проектов, способных решать необходимые задачи, так и с позиции опытного и надежного производителя", - отметил представитель ООО "Северное золото" Группы компаний "КИНРОСС" Сергей Хлебалин.

Новая серия самосвалов также ориентирована на транспортировку крупных горных пород. У машин кузов усиленной конструкции и приспособлен для работы в условиях Крайнего Севера и бездорожья. В конструкции надрамника надстройки оптимально используются как высокопрочная, так и низкоуглеродистая сталь, днище кузова и нижняя часть боковых бортов усилены листами из износостойкой стали, автомобиль оборудован системой обогрева кузова выхлопными газами, усилены гидроцилиндры подъема кузова. Особенности конструкции и сварки кузова обеспечивают комфортную разгрузку без налипания груза.

"Предприятие действующее, у него уже есть успешный опыт внедрения инженерных разработок, поэтому мы были уверенны в успешном завершении проекта и не ошиблись. В результате автотранспорт, разработанный и собранный тюменским заводом, будет успешно работать на Чукотке, а в будущем и в других регионах со сложными климатическими условиями. Пока мы говорим о поставках в пределах России. Но технико-тактические особенности конструкций позволяют этим машинам конкурировать с иностранными образцами", - комментирует заместитель директора департамента инвестиционного развития и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.