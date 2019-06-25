С начала пожароопасного сезона в Тюменской области произошло более ста лесных пожаров

Пожароопасный сезон 2019 года в Тюменской области начался с повышенных показателей пожароопасности. На сегодня в регионе ликвидировано 109 лесных пожаров на площади 2461,28 га и 133 ландшафтных пожара площадью 9521,1 га.

62% лесных пожаров произошло по вине человека, 32,4% - из-за перехода огня с нелесных территорий – также результат человеческой деятельности. Суммарно – 94,4% пожаров возникли в результате деятельности человека.

Пожароопасный период в регионе объявлен 19 апреля. Особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов введены постановлением губернатора 26 апреля, они действуют до сих пор.

Пик возгораний пришелся на начало мая. Всего на тушении было задействовано 354 единиц техники ГБУ "Тюменская авиабаза", 28 единиц ГУ МЧС России по Тюменской области, 9 единиц техники, предоставленной местным населением, 4 единицы техники военного лесничества, 14 единиц техники арендаторов лесных участков.

Не смотря на сложную обстановку, силами работников лесного комплекса, МЧС, органов местного самоуправления, многих служб и организаций, в регионе не допущено чрезвычайных ситуаций, объекты экономики и населенные пункты не пострадали.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан оштрафовали более чем на 1 млн рублей. В рамках федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах проведено 3 065 патрулирований. Составлено 197 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. К административной ответственности привлечено 166 человек.

В июне класс пожарной опасности снижен. С начала месяца ликвидировано 4 лесных пожара (из 109) - 2 в Уватском районе, 1 - в Бердюжском, 1 - в Тюменском. Оперативность тушения составила 90%. Однако особый противопожарный режим сохраняется. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы не только на землях лесного фонда, но и на дачных и приусадебных участках, сообщается на сайте областного правительства.

За нарушение условий особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность статьей 8.32 КоАП РФ и статьей 3.19 Кодекса Тюменской области об административных правонарушениях.