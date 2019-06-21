Грантовый конкурс "Наш регион" определил победителей

Запсибкомбанк

Экспертное жюри ежегодного конкурса социальных проектов "Наш регион" определило победителей. В этом году на участие было заявлено 34 проекта из 5 регионов России: Москвы, Тюменской области, Свердловской области, ХМАО — Югры, ЯНАО.

По итогам конкурса финансирование на реализацию своих социально значимых идей от Запсибкомбанка получат 20 проектов: 8 проектов в номинации "Объединяя усилия", 11 проектов по направлению "Развитие и успех" и 1 проект в номинации "Город для жизни".

Среди основных направлений поддержки от банка – популяризация здорового образа жизни, благополучие семей, развитие гражданских инициатив и помощь детям, нуждающимся в особой заботе и внимании. Так, например, организаторы проекта "Мамина радость" из города Урая разработали программу семейных занятий физической культурой и спортом, а также проведения просветительских мероприятий. Заботе о детях, которым необходим особый подход, посвятили свои проекты участники из села Ярково и города Тюмени.

Развитию спорта и поддержке спортивных мероприятий Запсибкомбанк уделяет особое внимание. Так, в рамках проекта "Я выбираю футбол" организаторы проведут турнир по мини-футболу среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в педагогическом внимании.

Запсибкомбанк стремится участвовать в социальных проектах, направленных на оказание помощи в сфере здравоохранения. Реализация проектов создает основу для развития нравственного и духовного общества. Волонтерский проект "Любовь сильнее болезни" от благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник" создаст для детей, страдающих от онкогематологических заболеваний, более комфортную среду в больничном отделении, организуя их досуг, образовательные и праздничные мероприятия.

Амбициозную задачу поставили перед собой и разработчики проекта "Соседский центр в библиотеке", направленного на создание для горожан Тюмени общественного пространства для реализации различных гражданских инициатив, развития местного самоуправления, а также творческого и профессионального потенциала.

Более подробно со списком победителей можно ознакомиться на сайте Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

"Проведение грантового конкурса "Наш регион" на протяжении многих лет является одним из приоритетных направлений работы банка. Благодарим участников за разносторонние общественно полезные идеи, в особенности за стремления повысить качество жизни населения, да и просто помочь людям. Такие идеи покоряют с первых строк, и мы всегда стараемся их поддерживать. Приятно осознавать, что вкладывая в благотворительность, мы создаем надежный фундамент будущему поколению, выражающему свои творческие начала через социальную и общественную деятельность. С нетерпением ждем реализации всех проектов!" — прокомментировала начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.