УФАС не нашла признаков недобросовестной конкуренции в деле об использовании названия "Европейский Берег"

Процедуру рассмотрения и итоги спора о недобросовестной конкуренции между тюменскими застройщиками, вызвавшего реакцию в СМИ, пояснил журналистам представитель регионального Управления федеральной антимонопольной службы на брифинге 17 июня.

В 2018 году ООО "Брусника" обратилось в УФАС по Тюменской области с заявлением на конкурента. По мнению заявителя, наименование жилого комплекса "Европейский берег" ООО СЗ "К2" сходно с наименованием "микрорайон Европейский", правообладателем которого является ООО "Партнер инвест" (ООО "Брусника"), что ввело в заблуждение потенциальных покупателей.

Как пояснила заместитель руководителя Тюменского УФАС России - начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук, действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении хозяйствующего субъекта и его деятельности, рассматриваются как недобросовестная конкуренция.

Во время длительного процесса обе стороны спора проводили различные экспертизы, отстаивая свои позиции. При анализе логотипов, определения охраняемости или неохраняемости части товарного знака "Европейский" антимонопольная служба смешения, то есть нарушения статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не выявила.

"Зарегистрированный товарный знак ООО "Брусника" - это три логотипа, само наименование "Европейский микрорайон" не является товарным знаком, охраняемым антимонопольным законодательством. Поэтому мы сочли, что в материалах дела недостаточно доказательств для квалификации именно статьи 14.6", - рассказала Светлана Марчук.

Действия "К2" по продвижению объекта в рекламных материалах на своем официальном сайте и социальной сети "ВКонтакте" были квалифицированы как "иные" и отнесены к статье 14.8. Во время рекламной кампании, рассказывая о местоположении "Европейского берега", который расположен в 30 метрах от жилого комплекса конкурентов, указывал соседство.

"В нескольких статьях было упоминание периметра улицы Алебашевской в Европейском микрорайоне, площади Европы, расположенной в середине микрорайона, также на начальном этапе своего строительства фотографий уже готовых многоэтажных домов соседнего "Европейского микрорайона", дизайн которых узнаваем", - отметила замруководителя УФАС.

В частности, в предупреждении от 29 апреля, продемонстрированном журналистам, УФАС указывал как действия, нарушающие антимонопольное законодательство, "использование инфраструктуры "Европейского микрорайона", использование наименования застройщика данного микрорайона ООО "Брусника. Тюмень" с использованием взаимосвязи с застройщиком "Европейского берега".

На вопрос, что относится к инфраструктуре, находящейся в шаговой доступности, к которой лучше "не привязываться на местности" из-за возможности вступить в спор с конкурентами, спикер пояснила, что универсального рецепта не существует. По ее словам, торговые центры, школы, детские сады и другие общественные здания упоминать можно, и потребителю всё равно, кто являлся их застройщиком, но в некоторых случаях это небезобидно.

"Все индивидуально. Мы и рассматриваем подобные заявления девять месяцев, чтобы тщательно разобраться. Выясняем, насколько действия хозяйствующего субъекта направлены на получение преимуществ, насколько ущемляют права другого субъекта, насколько смешивают при использовании наименования. В данном случае получилось выдавание общественных мест другого застройщика за свои", - сказала Светлана Марчук.

Нарушения, указанные в предупреждении, ООО "К2" устранило в отведенный десятидневный срок. Поэтому согласно пункту 7 статьи 39.1 Закона "О защите конкуренции" дело о нарушении антимонопольного законодательства не было возбужден и привлечения к административной ответственности. не последовало.