В Тюменской области три муниципалитета избавятся от несанкционированных свалок

Более 117 млн рублей направит правительство Тюменской области на ликвидацию свалок в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском городском округе. Распоряжения о выделении средств 17 июня подписал губернатор Александр Моор.

Денег поступят в бюджеты муниципалитетов. Их хватит на ликвидацию 253 свалок, в том числе 222 – в Тюменском районе.

Всего в области на конец 2018 года было зарегистрировано 463 несанкционированные свалки. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время деньги будут также выделены на расчистку свалок в Исетском и Нижнетавдинском районах, сообщается на сайте правительства.