Запсибкомбанк предупреждает о мошеннических действиях с картой

В связи с участившимися действиями злоумышленников, направленными на получение персональных данных или денежных средств пользователей банковских карт, Запсибкомбанк просит своих клиентов проявлять бдительность при совершении действий с банковскими картами и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.
В случае поступления подозрительного звонка о блокировке банковской карты или неопознанных операциях с деньгами убедительно просим прекратить данный разговор и позвонить на горячую линию банка 8-800-100-5005;
В случае получения сообщения в социальной сети от близкого человека с просьбой срочно перевести в долг деньги или сообщить данные карты, чтобы их перечислить, просим не поддаваться эмоциям и позвонить близкому человеку, чтобы проверить полученную информацию.
Если по объявлению о продаже товара в Интернете позвонил покупатель и попросил сообщить реквизиты банковской карты и смс-код, чтобы перевести деньги, ни в коем случае не сообщайте код и сразу же прекратите разговор.
Чтобы не стать жертвами мошенников нужно помнить:
для перевода денег на карту отправителю нужен лишь номер карты, на которую осуществляется перевод средств, не более;
сотрудники банка никогда не запрашивают информацию по карте от владельца, клиенту всегда предлагают обратиться непосредственно в офис банка для решения всех вопросов;
ваш логин, пароль для входа в личный кабинет банка, а также одноразовый пароль из смс — это конфиденциальная информация, которую никому нельзя передавать;
звонок на горячую линию банка можно выполнить совершенно бесплатно, если возникли сомнения по вопросу безопасности ваших данных с карты, просим самостоятельно позвонить в Банк-эмитент, который изготовил карту;
только бдительность владельца сможет предотвратить кражу денег с его карты!
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