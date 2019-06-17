Запсибкомбанк предупреждает о мошеннических действиях с картой

Запсибкомбанк

В связи с участившимися действиями злоумышленников, направленными на получение персональных данных или денежных средств пользователей банковских карт, Запсибкомбанк просит своих клиентов проявлять бдительность при совершении действий с банковскими картами и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.

В случае поступления подозрительного звонка о блокировке банковской карты или неопознанных операциях с деньгами убедительно просим прекратить данный разговор и позвонить на горячую линию банка 8-800-100-5005;

В случае получения сообщения в социальной сети от близкого человека с просьбой срочно перевести в долг деньги или сообщить данные карты, чтобы их перечислить, просим не поддаваться эмоциям и позвонить близкому человеку, чтобы проверить полученную информацию.

Если по объявлению о продаже товара в Интернете позвонил покупатель и попросил сообщить реквизиты банковской карты и смс-код, чтобы перевести деньги, ни в коем случае не сообщайте код и сразу же прекратите разговор.

Чтобы не стать жертвами мошенников нужно помнить:

для перевода денег на карту отправителю нужен лишь номер карты, на которую осуществляется перевод средств, не более;

сотрудники банка никогда не запрашивают информацию по карте от владельца, клиенту всегда предлагают обратиться непосредственно в офис банка для решения всех вопросов;

ваш логин, пароль для входа в личный кабинет банка, а также одноразовый пароль из смс — это конфиденциальная информация, которую никому нельзя передавать;

звонок на горячую линию банка можно выполнить совершенно бесплатно, если возникли сомнения по вопросу безопасности ваших данных с карты, просим самостоятельно позвонить в Банк-эмитент, который изготовил карту;

только бдительность владельца сможет предотвратить кражу денег с его карты!