В суд направляют дело о расправе с кредитором под Тюменью

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменского района, который вывез в лес мужчину, которому был должен денег, и его сожительницу, чтобы убить их и не отдавать долги.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта 2019 года недалеко от деревни Пышма Тюменского района. Должник повез мужчину и женщину на своем авто под предлогом трудоустройства на базе отдыха, расположенной недалеко от деревни. На лесной дороге он остановил машину и не менее четырех раз выстрелил в пару, после чего не меньше пяти раз ударил женщину ножом. Убедившись, что они не подают признаков жизни, мужчина скрылся с места преступления, похитив паспорта и личные медицинские документы сожителей. Женщина, несмотря на полученные ранения, осталась жива и позвонила родным, мужчина не выжил.

"При задержании и в ходе осмотра автомобиля, принадлежащего обвиняемому, обнаружена ручная граната и обрез огнестрельного ружья", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Уголовное дело направят на рассмотрение в суд.