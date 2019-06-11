Газпром нефть и Санкт-Петербургский политехнический университет стали партнерами Тюменского НОЦа

В рамках ПМЭФ-2019 Тюменская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве в по созданию регионального Научно-образовательного центра. Партнерами областного правительства и Тюменского госуниверситета в этом проекте стали компания "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Заместитель гендиректора компании "Газпром нефть" Вадим Яковлев:

Подписание соглашения для нас – способ объединить эти направления в единую инновационную среду. Думаю, взаимодействие с региональными партнерами в формате научно-образовательного центра будет успешным.

Трехстороннее соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, проведение конференций, сессий и семинаров.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого готов поделиться с тюменскими научными центрами, вузами и промышленными предприятиями своими компетенциями в сфере цифровых технологий.

Ректор политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской:

В рамках сотрудничества двух вузов планируется создание новых образовательных программ, направленных на подготовку специалистов, которые в недалеком будущем переведут нашу экономику на цифровую платформу.

Привлечение одной из ведущих российских нефтегазовых компаний и входящего в престижную программу "5-100" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого к партнерству в создании НОЦ – серьезный шаг в реализации важного для региона проекта. 13 аналогичных соглашений о сотрудничестве с научными учреждениями Российской Академии наук Александр Моор подписал в апреле 2019 года на Московском международном салоне образования, сообщается на сайте регионального правительства.