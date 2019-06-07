Кешбэк 10% при оплате на АЗС картой "Мир" Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Держатели карты "Мир" Запсибкомбанка могут получить кешбэк 10% на АЗС "Газпромнефть" при оплате топлива на сумму от 1500 рублей.

Как получить кешбэк 10%?

Скачать приложение "АЗС.GO" в App Store или Google Play. Добавить карту "Мир" Запсибкомбанка как способ оплаты.

Зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир".

Оплачивать любой вид топлива на АЗС "Газпромнефть" через приложение "АЗС.GO" на сумму от 1500 рублей.

"Оплата топлива на АЗС стабильно входит в ТОП-5 категорий, где клиенты пользуются картой Запсибкомбанка. В месяц это около 4% от общего количества покупок в торгово-сервисных предприятиях. Новая акция по картам "Мир" позволит нашим клиентам до конца текущего года не только получать кешбэк 10% в рамках акции, но и копить бонусы до 1,25% от суммы покупки (1 бонус=1 рубль) в рамках действующей программы лояльности "Бонусы". Если у вас еще нет карты "Мир" Запсибкомбанка, то это отличный повод оформить заявку на сайте или в офисе банка", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".