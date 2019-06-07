Директор стройфирмы в Ишиме лишился должности за невыплату зарплаты

В Ишиме директор ООО Строительная компания "Альфа" по решению суда лишен занимаемой должности на 1 год. Он в очередной задолжал зарплату своим сотрудникам.

По жалобам работников строительной компании ишимская прокуратура провела проверку и установила, что долг по зарплате перед двумя десятками сотрудников за январь–февраль 2019 года составил 291 тыс. рублей.

Прокуратура внесла представление и направила в суд заявления о взыскании зарплаты. В отношении директора организации было возбуждено административное дело за очередную невыплату зарплат. Как оказалось, в сентябре 2018 года за подобное нарушение директора уже штрафовала Государственная инспекция труда Тюменской области, в марте 2019 года — мировой судья.

На этот раз, несмотря на то, что задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры была погашена, мировой судья рассмотрел второе административное дело по ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ и дисквалифицировал директора сроком на 1 год. Директор пытался обжаловать приговор, однако сегодня Ишимский городской суд отклонил его жалобу за необоснованностью.