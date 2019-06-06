Запсибкомбанк подарил праздник детям

Запсибкомбанк

1 июня весь мир отмечал Международный день защиты детей. Это добрый, светлый праздник, когда у большинства ребят в нашей стране начинается долгожданная пора каникул. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, стало ежегодной традицией для Запсибкомбанка. Вот и в этом году праздник прошел ярко, весело и интересно.

ДО № 29 "Надымский" организовал выставку детского творчества в холле офиса на тему "Герои пушкинских творений", приуроченную ко Дню защиты детей. Клиенты и работники банка смогли насладиться творчеством младшего поколения, а по завершении выставки все участники были награждены памятными подарками.

ДО № 10 "Заводоуковский" организовал настоящий праздник. Один из самых популярных героев комиксов – Бэтмен – пригласил детей объединиться в команду супергероев. Конкурсы, игры, эстафеты, а в завершение активного праздника – угощения – всё это стало прекрасным времяпрепровождением для детей.

Сотрудники ОО № 2 "Самарский" провели конкурс детского рисунка среди воспитанников детских садов № 42 "Подсолнушек" и "Конфетное Дерево" в возрасте от 3 до 5 лет. В голосовании за лучшую работу участвовали все клиенты офиса, а по результатам победителям и участникам конкурса были вручены сладкие подарки.

Дружный коллектив ДО № 23 "Белоярский" в этом году отправился с детьми в Природный парк "Нумто" на озере Светлое. Веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Поэтому дарить детишкам повод для улыбки и радости – значит уже сделать этот мир светлее.

По традиции, дети сотрудников ДО № 20 "Тобольский" приняли участие в художественной выставке. В этом году ребята рисовали на тему "Театр в моей жизни". В своих произведениях дети смогли отразить все свои творческие способности. По завершении акции ребята получили сладкие подарки и море положительных эмоций.

Коллективы ДО № 37 "Тарко-Салинский" и № 17 "Ишимский" провели выставку детского творчества на тему лета, где каждый ребенок мог представить себя художником. По итогам конкурса дети получили памятные призы от Запсибкомбанка.

ОО № 3 "Челябинский" поздравил маленьких жителей города с Днем защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. На главной аллее парка сотрудники банка дарили малышам познавательные ребусы и раскраски, а настроение праздника создавали воздушные шары с символикой Запсибкомбанка, которые мог получить каждый желающий ребенок.

"Детство – это незабываемая пора в жизни каждого человека, пора мечтаний, искренней радости и надежды. Мы были рады стать частью большого и яркого праздника. На лицах детей сияли счастливые улыбки – а для нас это лучшая награда! Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров, окружен заботой и любовью родителей", – говорит директор ОО № 3 "Челябинский" Юлия Васильевна Нилова.