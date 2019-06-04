Ишим победил в конкурсе благоустройства малых городов России

В Минстрое России объявили победителей конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей - Ишим. В качестве награды муниципалитет получит 85 млн рублей на благоустройство Бульвара Белоусова.

Согласно проекту, на бульваре будут оборудованы тематические многофункциональные площадки, скамейки, арт-объекты, спортплощадки, уличные тренажеры, предусмотрены пешеходные и автомобильные зоны с парковками.

ПОмимо Ишима, грант на благоустройство получил и Тобольск.

В 2019 году на конкурс, проводимый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", поступило 330 заявок из 77 субъектов Российской Федерации. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны получат из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Организаторы отмечают, что победителями стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, направленные на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивающие взаимосвязь с объектами культурного наследия.