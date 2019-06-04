Директора тюменской фирмы будут судить за неуплату налогов на 23 млн рублей

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Транссервис". Экс-руководитель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как полагает следствие, гендиректор передавал главному бухгалтеру фиктивные счета-фактуры с ложными сведениями о выполненных работах. Бухгалтер не подозревала о подложности документов и заносила их в бухгалтерский учет и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, в 2015–2016 годах организация уклонилась от уплаты НДС в сумме более 23 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.