Споры граждан по договорам автострахования с 1 июня рассматривает финансовый омбудсмен

С 1 июня 2019 года вступает в силу новый порядок, согласно которому претензии граждан к страховым компаниям по договорам ОСАГО, ДСАГО, каско будет рассматривать Служба финансового уполномоченного. Обращения можно направить в электронном виде на сайте finombudsman.ru, через портал "Госуслуги" или по почте.

Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тысяч рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов.

При этом Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России продолжит обеспечивать защиту прав потребителей страховых услуг и применение мер надзорного реагирования к нарушителям по вопросам, не связанным с гражданско-правовыми спорами между сторонами.

Перед тем как обратиться к финомбудсмену, гражданину необходимо направить претензию своему страховщику для урегулирования спора. Если страховая компания не удовлетворит претензию гражданина или не направит ответ в установленные сроки (30 календарных дней в случае письменного обращения или 15 рабочих дней при подаче заявления в электронном виде), потребитель вправе направить обращение финансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и выносит решение в течение 15 рабочих дней (возможно +10 дней для проведения экспертизы). Если вместо гражданина к финансовому уполномоченному обратился профессиональный посредник, то спор рассматривается в течение 30 рабочих дней. В результате гражданин получает решение финансового уполномоченного (в случае неисполнения финансовой организацией решения финансового уполномоченного организации выдается аналог исполнительного листа – удостоверение, являющееся исполнительным документом).

Для граждан обращение бесплатное, для посредника – платное.

"У граждан появилась реальная возможность просто, оперативно и бесплатно разрешить имущественные споры со страховыми компаниями в досудебном порядке. Полагаю, что страховщики будут заинтересованы в урегулировании отношений с потребителями, т.к. при обжаловании решения финансового омбудсмена в суде в случае проигрыша страховщик будет обязан дополнительно уплатить штраф в размере 50% от суммы удовлетворенной претензии, кроме того, возрастает ставка его взноса, уплачиваемого за участие в системе финомбудсмена", – сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.