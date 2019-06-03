Тюменские овощеводы хотят побить собственные рекорды по урожайности картофеля и капусты

Специалисты упоровской агрофирмы "КРиММ" решили опробовать ленточное внесение специальной концентрации азота на корневую глубину от 15 до 25 см на своих полях. Это один из самых эффективных способов обогащения почвы. С его помощью агрономы надеются увеличить урожайность сельхозкультур.

"Пределов совершенствованию нет. Хоть мы и добились рекордных для себя показателей в прошлом году, знаем, что есть ещё резервы", — говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

В этом году в КРиММе более 2 700 гектаров отведено под картофель.

Ранняя капуста высажена на 45 гектарах, 10 из них укрыты специальным материалом, защищающим побеги от заморозка и холодной росы. Его использование позволит приступить к сбору кочанов раньше на 6–7 дней. Планируемая урожайность капусты 70 тонн с гектара, сообщает департамент АПК.