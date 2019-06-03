Запсибкомбанк стал партнером Промышленного форума в Тюмени

Запсибкомбанк

Первый промышленный форум 27 мая собрал в Тюмени представителей промышленных предприятий, общественных организаций и власти региона и соседних областей.

Мероприятие проходило в рамках дискуссионной площадки с участием экспертов и демонстрацией возможностей индустриального сектора. Участники обсудили потенциал промышленности Тюменской области, поделились опытом масштабирования производственных компаний как перспективного направления для развития предпринимательства.

Получить консультацию по возможности реализации планов развития бизнеса можно было на выставочном стенде Запсибкомбанка, где специалисты рассказывали о преимуществах продуктовой линейки банка.

"Такой крупный отраслевой форум Запсибкомбанк не мог оставить без внимания и, безусловно, выступил партнером мероприятия. У нас накоплен богатый опыт по комплексному обслуживанию промышленных предприятий из различных отраслей, поэтому банк готов к сотрудничеству с новыми клиентами", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.