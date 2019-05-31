Депутаты обсудили строительство и ремонт соцобъектов

17:00 31 мая 2019
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Капитальные ремонты, реконструкция, строительство, составление проектно-сметной документации коснется в этом году 6 культурных, 37 образовательных и 15 спортивных объектов города. О планах на текущий год и результатах проведенной в 2018 году работы шла речь на очередном заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию в Тюменской городской думе.

Работу администрации в плане строительства, реконструкции и капремонта объектов соцкультбыта можно оценить  положительно: большое количество объектов сегодня реконструируется и ставится в планы, отметил депутат Андрей Потапов. В частности, депутата и жителей его избирательного округа радует, что  будет реконструирована детская художественная школа имени Митинского, разрабатывается документация по ДК "Водник", началась закладка нового корпуса школы №48.

"Для меня как депутата, который ратует за свой избирательный округ, есть много болевых точек на территории. От горожан часто поступают обращения по поводу нехватки мест в общеобразовательных учреждениях, улучшению условий для досуга молодежи. Среди тех, что мы озвучиваем на протяжении нескольких лет, -  реконструкция спортивной школы "Водник", – констатирует Андрей Потапов. – Мыс разрастается. В ближайших микрорайонах тоже недостаточно развита спортивная инфраструктура. Спорткомплекс "Водник" при правильном подходе может стать большим центром притяжения для горожан всех возрастов, однако в планах на реконструкцию он пока не стоит".

Теги: депутаты , капитальный ремонт , Тюменская городская дума
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